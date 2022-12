Ylenia Carrisi | arriva la notizia che lascia senza parole Albano e Romina

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Riflettori del web concentrati ancora una volta sul caso, la figlia maggiore diPower scomparsa nel 1994. Oggi a tenere banco nel mondo del web troviamo unadavvero inaspettata.figlia– PeriodicoItalianoEra gennaio del 1994 quando larelativa alla scomparsa della giovanissimasconvolse il mondo intero,ndo in preda al dolore i genitori che non hanno mai spesso di cercarla in giro per il mondo, nonostante tutto e tutti., infatti, nel 1993 aveva deciso di stabilirsi a New Orleans nel tentativo di seguire ...

Liberoquotidiano.it

Albanotorna a parlare del dolore per la scomparsa di sua figlia. In una intervista a La Nuova Sardegna il cantante confessa: 'In quel brutto momento della mia vita ho perso una figlia e ......Al Bano e la sua vita al centro del gossip Negli ultimi tempi impazza il gossip su Al Bano... dalla scomparsa della figlia, alla fine del matrimonio con Romina Power e alla storia "... Ylenia Carrisi, Al Bano: "Ho perso tutto", la rivelazione lacerante Al Bano Carrisi si è lasciato andare ad un ricordo straziante. Un momento terribile e in cui ha perso la fede. Non riusciva ad accettarlo.Un altro compleanno senza di lei ma Romina questa volta scrive: “Ylenia, non importa quante vite , ci ritroveremo sempre perché l’amore non muore mai. Oggi era il tuo compleanno terreno. Oggi mi hai ...