WWE | Si sta lavorando a molte idee per il ritorno di The Rock

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Thee Roman Reigns sembrano destinati ad affrontarsi a WrestleMania 39, ma The Great One non è ancora nemmeno tornato in WWE. Abbiamo riferito in esclusiva che stanno ancora discutendo di un’apparizione alla Royal Rumble, ma hannoopzioni. La WWE sta ancora valutando le possibilità. La Royal Rumble sarà un grande evento all’Alamodome il 28 gennaio, ma non è l’unica volta in cui Thepotrebbe tornare. È stato detto a RingSide News, da un membro di ruolo del team, che “ci sonoperin Rumble,pernon in Rumble,perda mostrare altrove oltre alla Rumble”. In questo momento, “nulla è scolpito nella pietra fino a quando non viene raggiunto un accordo”. Sarà molto interessante vedere ...