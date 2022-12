WWE | SAMI ZAYN SPIEGA COME HA UTILIZZATO L’AMICIZIA NELLA VITA REALE CON GLI USOS NELLA STORYLINE CON LA BLOODLINE

Roman Reigns si è dimostrato molto compiaciuto del suo gesto di fedeltà e i quattro della Bloodline hanno finalmente accettatoZayn all'interno della loro famiglia. Dove vedereSurvivor ......Zayn) si è dimostrato impassibile e sicuro di sè, avvertendo Logan Paul del grande errore commesso e di come il 5 novembre verrà messo in imbarazzo dinnanzi al mondo intero. Dove vedere...Sami Zayn ha senza dubbio il tocco d'oro per quanto riguarda qualsiasi personaggio che gli è stato dato in WWE. Zayn si è continuamente evoluto nel corso degli anni, e questo è stato evidente anche ...It’s reflected in some of those on-screen interactions." Continuing on, Sami Zayn spoke about the backstage segment he had with Roman Reigns at WWE Survivor Series. Sami would say that he wishes they ...