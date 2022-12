WWE | Grandissimo successo di vendite per la Royal Rumble | aggiunti altri settori di posti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La2023 si terrà il 28 gennaio alle 18:30 all’Alamodome di San Antonio, Texas. Segnerà l’inizio della Road to WrestleMania 39 e i fan ne sono entusiasti. Stando agli ultimi dati, questo grande PPV potrebbe avere un seguito senza precedenti. In questo momento è in corso una vendita flash per le festività. GrandeSecondo fonti ufficiali, ci sono 3.294 biglietti disponibili. L’attuale disposizione/capacità è di 35.380, con un totale di 32.086 biglietti distribuiti. Come indicato di seguito, dall’ultimo aggiornamento sono state introdotte due nuove aree. La maggior parte deicosta 250 dollari a posto. La distribuzione dei ticket disponibili è interessante perché i rivenditori hanno acquistato la parte bassa della sezione di ciascuno di essi. Questo perché la parte superiore è ...

