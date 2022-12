Wijnaldum corre verso il recupero | il video fa impazzire i tifosi della Roma

(Di lunedì 5 dicembre 2022)- Ginicontinua a lavorare sodo per recuperarew il prima possibile dalla frattura alla tibia. Il centrocampista olandese si trova adesso in vacanza ma non sta smettendo di allenarsi in ...

ROMA - Ginicontinua a lavorare sodo per recuperarew il prima possibile dalla frattura alla tibia. Il centrocampista olandese si trova adesso in vacanza ma non sta smettendo di allenarsi in palestra per ...pochi minuti dopo ha pubblicato un video in cui effettua alcuni scatti durante la seduta odierna in palestra indossando il kit d'allenamento della Roma.Il centrocampita olandese sta continuando ad allenarsi per tornare a disposizione di Mourinho ROMA - Gini Wijnaldum continua a lavorare sodo per recuperarew il prima possibile dalla frattura alla tibi ...Gini Wijnaldum ha pubblicato una stories sul suo profilo ufficiale Instagram: l'olandese corre, il ritorno in campo è sempre più vicino per la gioia di tutti i tifosi romanisti.