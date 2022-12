Whitney Houston | il rapporto con la “fama” | Ecco cosa ha cambiato l’artista

Leggi su newstv

(Di lunedì 5 dicembre 2022)ci ha lasciati da ormai dieci anni ma la sua voce continua ad essere una delle più amate e famose degli ultimi decenni. “Greatest Love of All”, “I Wanna Dance with Somebody”, “I Will Always Love You” e “I Have Nothing” sono solo alcuni dei più grandi successi diha debuttato nella scena musicale alla fine degli anni settanta, all’età di 14 anni, contraddistinguendosi fin da subito per la sua voce unica.e il suocon la(via Instagram)La notorietà è arrivata nel 1985 con la pubblicazione del suo primo album omonimo, schizzato in cima alle classifiche musicali. La cantante ha raggiunto presto un successo internazionale, che l’ha portata anche sul palco del Festival ...