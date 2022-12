WhatsApp | arriva “l’invisibilità” per tutti | ecco la nuova funzione salva privacy

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Controllare la sicurezza del proprio accountnon solo è importante per noi stessi, ma anche per coloro che ci circondano. E Meta, per poter aiutare al meglio la sua utenza, mette a disposizione un’ottima alternativa in grado di rispondere perfettamente a chi vorrebbe violare gli spazi privati delle persone. Di che parliamo? Il nuovo stato arriverà a breve – Computermagazine.itLaè importante per: una suane è la provanon ha raggiunto il successo dal nulla: tutto è stato pensato per consentire all’app di ottenere i traguardi che ha attualmente. Ora come ora, difatti, sono tantissimi gli utenti che la utilizzano ogni giorno per scambiare messaggi, contenuti multimediali, note audio e chiamate di ogni tipo a qualunque orario. E, come abbiamo ...

Altre novità in arrivo su. Potrebbe essere la videochiamata in sovraimpressione la prossima new entry di Meta per il servizio di messaggistica, che sta per introdurre la funzione picture - in - picure, che servirà a ...... chediversi mesi dopo l'embargo imposto da Stati Uniti e Canada. La Russia è il secondo ... Lingue: English Stampa Email Facebook Twitter LinkedInTelegramA Padova arriveranno quasi 600 mila euro, più di tutte le altre province. Si tratta dei servizi definiti presso le aziende sanitarie lo scorso anno come risposta al disagio psicologico con una presa ...Altre novità in arrivo su WhatsApp. Potrebbe essere la videochiamata in sovraimpressione la prossima new entry di Meta per il servizio di messaggistica, che sta per introdurre la ...