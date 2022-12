Wanda Nara | il seno sta per uscire | il selfie dall’alto si fa rovente

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Donna con una bellezza più unica che rara;sa esattamente come far andare fuori di testa tutti i suoi fan. Nel parlare dinon possiamo non sottolineare quanto successo con Icardi, ex centravanti dell’Inter. I due, infatti, hanno vissuto dei momenti complessi partendo dal presunto tradimento di lui con China Suarez. Situazione decisamente difficile ma che la coppia, piano piano, riuscì a superare. InstagramSuccessivamente il gossip arrivò nei confronti di; secondo alcune voci, infatti, lei avrebbe avuto un flirt con il suo bodyguard e questo è stato interpretato da molto come una possibile vendetta nei confronti di Icardi. La notizia ha mandato su tutte le furie la showgirl argentina che ha sottolineato come non si debba commentare una notizia falsa. La ...