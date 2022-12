Volley femminile | le migliori italiane della decima giornata di A1 Liberi “on fire” ma l’MVP è Isabella Di Iulio

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) LEDI SERIE A1 CRISTINA CHIRICHELLA: Super provacentrale azzurra che mette a terra ben 14 palloni a Perugia. Bene in attacco con il 56% di positività e molto bene anche a muro con 4 vincenti e tanti palloni toccati. ELEONORA FERSINO: Tra le grandi protagoniste del successo di Novara. Chiude con il 75% in ricezione e risulta molto importante in difesa. GIULIA GENNARI: Non manca mai in questa classifica, l’anima di Bergamo che continua a guidare la sua squadra verso traguardi forse impensati ad inizio stagione. Qualche amnesia in regia ma comunque prova convincente condita da 3 muri e 3 attacchi vincenti. LOVETH OMORUYI: La rinascita di Busto passa anche dalla crescita delle sue schiacciatrici. Contribuisce alla vittoria contro Macerata ...