«Volevo pagare il taxi col pos | mi ha detto “la pacchia è finita”» Il caso della vicepresidente del Coni Silvia Salis

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Prime conseguenze sulla questione dei pagamenti elettronici e la misura del governo Meloni che stabilisce una soglia – al momento prevista di 60 euro – oltre la quale è obbligatorio accettare i pagamenti con carte e bancomat. Lavicaria deled ex campionessa di atletica,, ha denunciato su Instagram di essersi vista rifiutare un pagamento con bancomat da un tassista genovese una volta arrivata all’aeroporto di Genova. «Èlabanche», è stata la risposta dell’autista che, si legge nella storia, ha iniziato a urlare e usare toni aggressivi. «Genova,verso aeroporto: vedo il Pos e quindi chiedo dicon il bancomat i 32 euro – riassume in una storia l’accaduto – mi dice di no. ...

Silvia Salis, lo sfogo su Instagram contro il tassista: "solocon il bancomat" . Il tassista vuole solo contanti: la reazione di Silvia Salis . La polemica sul tetto dei 60 euro di ..."Genova, taxi verso aeroporto: vedo il Pos e quindi chiedo dicon il bancomat i 32 euro - riassume in una storia l'accaduto - mi dice di no. Che ora lui non è più obbligato 'che è finita la ...La vicepresidente vicaria del Coni: “Di fronte alle mie obiezioni il tassista ha iniziato a urlare con arroganza e a dire che ora lui può fare come vuole” ...Massimiliano Dona, avvocato che sui social si occupa di divulgazione sui diritti dei consumatori, ha risposto alle domande di Giornalettismo ...