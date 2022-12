VIDEO Spalletti e Vieira | quante risate

Tutto Napoli

Ilpubblicato sui profili social del Napoli: il tecnico azzurro Lucianocon Vieira, risate e scherzi tra i due in Turchia (Twitter ......a Lucianoè Patrick Vieria, ex calciatore di Inter, Arsenal e Juventus, che oggi allena la squadra del crystal palace che affronterà proprio il Napoli in amichevole. Di seguito il... VIDEO - Visita a sorpresa per Spalletti: che abbraccio con Vieira! Durante la seduta del mattino del Napoli al Winter Football Series by Regnum c'è stata l'incursione di Patrick Vieira ...Primo allenamento per il Napoli nel ritiro turco di Antalya. Gli azzurri sono scesi in campo al Regnum Carya, come testimoniano alcuni video pubblicati su Instagram dal club partenopeo. La prima amich ...