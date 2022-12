Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022)DEL 5 DICEMBREORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DALL’A1NAPOLI NEBBIA A BANCHI TRA BIVIO DIRAMAZIONESUD E CEPRANO. PRESTARE ATTENZIONE AGGIORNAMENTO SUL RACCOROD ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E AREDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO. LE CODE VANNO DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGEZIALE EST SEMPRE VERSOCODE SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO TRA POMEZIA E CASTELNO PASSIAMO NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE È ANCORA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI NEL TRATTO DELLA TERZA GALLERIA DA INCROCIO CON LA VIA APPIA FINO A VIA DELLE GROTTE INTERDETTA NELLE ...