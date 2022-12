Verona dice addio alle panchine anti-bivacco Iniziata la rimozione del maniglione che impedisce di sdraiarsi E Tosi polemizza con Tommasi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’amministrazione comunale diha cominciato a rimuovere i braccioli che una quindicina di anni fa erano stati piazzati nel mezzo della seduta di circa 500per impedire che le persone potessero distendersi a dormire. L’iniziativa è stata annunciata dalla giunta di centrosinistra di Damiano, che ha cominciato l’intervento dalla zona di Teatro Romano e Veronetta. Proseguirà poi in piazza San Zeno e in altre zone della città. “Intendiamo restituire lealla loro finalità sociale” dichiara l’assessore all’arredo urbano Federico Benini, che qualche settimana fa aveva inaugurato le cosiddette “inclusive”, con una parte tagliata nel mezzo che consente l’inserimento di una carrozzina per disabili. Adesso cambiano le “...

