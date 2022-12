Orizzonte Scuola

... "promozione del merito edell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel ...finalizzate all'incremento delle opportunita di lavoro e delle capacita di orientamento degli" ...... condannano 'la gestione della situazione riguardante l'immigrazione' e rifiutano 'un sistema scolastico basato unicamente sullanumerica, che alimenta la competizione trae il ... Valutazione studenti, Costarelli: “Il voto è uno strumento di educazione, dai giudizi non si crea competizione” Vorremmo vivere istituzioni egualitarie, in cui gli studenti si sentissero apprezzati. È così grave che per una settimana i corsi siano organizzati dagli ...«Denunciamo l’abominevole gestione del sistema scolastico negli ultimi anni; rifiutiamo le logiche che hanno governato e tuttora governano la scuola e le politiche messe in atto da questo nuovo govern ...