Vaccinazioni | ministro Schillaci | “Mai più obbligo vaccinale | Covid sotto controllo”

...Posted on 28 Dicembre 2020 28 Dicembre 2020 Author Redazione Sono riprese leantiCovid ... al console generale di Svizzera in Italia e per conoscenza alDi Maio affinché le ...Sono perciò ancora necessari sorveglianza, test, sequenziamento e: interrompere queste ... Eppure, ricorda ildella Salute Orazio Schillaci, meno del 30% della platea di ..." Negli ultimi tre anni si è parlato solo di Covid , perché il virus ha sconvolto il mondo. Oggi però l’epidemia ...Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha dichiarato che il governo non introdurrà più l’obbligo vaccinale: “Saremo sempre attenti a ...