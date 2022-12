USA | Senatore incoraggia la squadra al Mondiale | ma la partita di ottavi è già finita

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Figuraccia delstatunitense, Bob Mendez, in occasione della gara didi finale contro l’Olanda ai Mondiali 2022 in Qatar. Il politico ha infattito laa stelle e strisce sui social, quando però il match era già terminato. Come racconta il Daily Mail, probabilmente si è trattato di un errore dei social media manager del, i quali avranno scambiato l’orario americano con quello del Qatar. SportFace.

Il Posticipo

Con 61 a favore e 35 contrari, il Senatoha chiuso il dibattito sul Respect of Marriage Act, il disegno di legge presentato dai ... uno dei quali a firma delMike Lee dello Utah su un'......in corso il precedente Build Back Better Act del 2021 sempre bloccato in Senato dal... La prima conseguenza è che diventa più interessante investire negliche non nella Ue e già ci sono le ... USA, la figuraccia di un Senatore: posta un incoraggiamento social alla nazionale…a partita già finita! Con 61 a favore e 35 contrari, il Senato Usa ha chiuso il dibattito sul Respect of Marriage Act, il disegno di legge presentato dai democratici per difendere il matrimonio egualitario dalle possibili ...Il senatore Ed Markey ha portato al Congresso i suoi dubbi verso la nuova gestione di Twitter dopo le risposte sarcastiche di Musk.