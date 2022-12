Uomini e Donne | Luigi Mastroianni è diventato papà | ecco il nome scelto per il bebè!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 dicembre 2022)di un bellissimo maschietto. L’ex corteggiatore e poi tronista di, ha finalmente coronato il sogno di tenere in braccio il suo primo bebè. Abbiamo conosciutoal dating show di. La sua avventura televisiva non è andata però come sperato: Sara Affi Fella gli aveva spezzato il cuore con la relazione parallela intrattenuta con l’ex compagno, con cui prima aveva partecipato a Temptation Island. Insomma, la vita sentimentale diha vissuto parecchi alti e bassi. Ma, finalmente, ha incontrato la donna della sua vita, con la quale ha deciso di mettere su famiglia. Lei è Anna Scuderi, una ragazza molto semplice e lontana dal mondo dei social network e ...