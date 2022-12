Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 5 12 22

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Qualsiasi programma trash io mi trovi a seguire, va sempre a finire così. Quando in un reality o affine li vedo scagliarsi tutti in branco contro il poraccio di turno, nonostante – pure se questo fosse davvero un pessimo elemento, e non è sempre detto… – non è sicuramente il primo e non sarà ovviamente l’ultimo a regalarci del disagio lì in mezzo, io automaticamente lo adotto. Di default, proprio. Entro in protezione del capro espiatorio perché mi fa sorridere che ci sia tutta ‘sta necessità di eleggerne uno in contesti dove – quando va bene – il più pulito c’ha la rogna. E’ capitato solo qualche settimana fa al Gf Vip 7, quando è scoppiato il caso Bellavia. Ed è successo anche oggi a, dove abbiamo visto un Gianni Sperti caric(at)oaMMMolla contro Federico Dainese. Che per carità, sarà superficialotto quanto volete, nessuno lo mette in ...