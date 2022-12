UNAHOTELS Reggio Emilia | esonerato coach Max Menetti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Pallacanestro Reggiana comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore della prima squadraMassimiliano. La squadra da oggi è stata affidata temporaneamente al vice allenatore Federico Fucà. Il Club ringraziaper il lavoro svolto in questi mesi in biancorosso. Fonte articolo e foto: www.legabasket.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

...arriverà aEmilia in settimana, una volta completate le pratiche per il tesseramento. Non è ancora del tutto chiaro se sarà lui o il già vice di Menetti Federico Fucà a guidare l'...Leggi e guarda anche Pallacanestro Reggiana basket serie aEmilia Dragan SakotaDi Gabriele Gallo Tutto dipende da che punto guardiamo il parquet. Se da quello più luminoso, viene da dire che oggi l’Unahotels ha una ghiotta occasione per ritrovare fiducia in se stessa, riprendere ...Fatale al tecnico reggiano la sconfitta di ieri con Trieste. Sulla panchina biancorossa arriva un veterano del basket europeo. Il 70enne tecnico serbo chiamato a un compito non facile ...