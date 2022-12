UN NATALE ALL’INSEGNA DEL BEAUTY CON KLARNA!

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) IL NUOVO REPORT DI KLARNA RIVELA COME GLI ITALIANI SPERIMENTANO NUOVI MAKE-UP E SKINCARE DURANTE LE FESTE Il 2022 volge al termine e Klarna, leader globale nei servizi bancari, di pagamento e di shopping, che aiuta i consumatori a risparmiare tempo e denaro e mantenere il controllo delle proprie finanze, celebra lo spirito delle festedel, che sia per un look super sfavillante per Capodanno o per una coccola di bellezza a casa in occasione delle tanto attese vacanze natalizie. Grazie alla filosofia buy now pay later di Klarna, che permette di dilazionare i pagamenti in 3 rate mensili senza interessi e commissioni, è possibile fare un regalo a sé stessi o ai propri cari in totale tranquillità. Per l’occasione, Klarna ha anche lanciato un sondaggio internazionale dal titolo Glow Up Season dedicato al periodo più luccicante dell’anno, ...