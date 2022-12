Un altro domani | anticipazioni puntata di oggi 5 dicembre 2022

... Renzi e Calenda sono centristi più geograficamente chee Salvini ha in testa alla lista dei desideri il Ponte sullo Stretto di Messina, chi tutelerà, oggi e, gli interessi della parte ...finirà una volta per tutte il decennio meno lungo del secolo breve: 1982, quando nasce l'...che il decennio delle illusioni, dell'egoismo, del disimpegno... perché anche la plastica alla ...Acea Ato5 ha comunicato che a causa di lavori di manutenzione programmata, dalle ore 8 alle 14 di martedì 6 dicembre, si verificherà una sospensione temporanea del servizio idrico. Nella comunicazione ...Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un altro domani sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a ...