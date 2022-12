Umberto Tozzi | al via da Torino il Gloria Forever | tour nei teatri italiani ed europei

Parte dal Teatro Colosseo di Torino il 'Gloria forever', il tour nei teatri italiani di. Un tour che il prossimo anno il 70enne musicista torinese, tra il 31 gennaio e il 21 febbraio, porterà anche oltre confine: prima in Australia e poi, in un secondo tempo, in Belgio. ...20 i Comuni coinvolti Eventi Officina degli Esordi, ritorna quest'anno '" ': la mostra mercato dedicata alla creatività e all'arte! Eventi 'Gloria Forever', il tour nei teatri:in ...Parte dal Teatro Colosseo di Torino il 'Gloria forever', il tour nei teatri italiani di Umberto Tozzi. Un tour che il prossimo anno il 70enne musicista torinese, tra il 31 gennaio e il 21 febbraio, ...In un'intervista a La Stampa, Umberto Tozzi dichiara di fare il tifo per il bel gioco e quindi per il Napoli di Spalletti ...