Ultime Notizie – Vaccino Omicron 4-5 per under 5 | Pfizer | “Chiesto ok Usa”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Oggi abbiamo annunciato di aver presentato alla Food and Drug Administration negli Usa una domanda per l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) del nostroanti-Covid bivalente adattato aBA.4/BA.5 nei bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni”. E’ quanto comunicano le aziendee BioNTech, spiegando che la richiesta di ok riguarda l’uso delaggiornato come terza dose da 3 microgrammi nel ciclo primario a tre dosi previsto per i più piccoli. “Con l’alto livello di malattie respiratorie attualmente in circolazione tra i bambini sotto i 5 anni di età, i vaccini Covid aggiornati possono aiutare a prevenire malattie gravi e ospedalizzazione”, osservano le due aziende americana e tedesca. Se ci sarà il via libera dell’ente regolatorio, “i bambini in questa fascia d’età riceverebbero una ...