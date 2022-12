Ultime Notizie – Vaccino covid | Ceo Pfizer rifiuta di parlare a Europarlamento

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il Ceo diAlbert Bourla ha declinato per la seconda volta un invito da parte della commissione speciale sul-19 del Parlamento Europeo, che voleva ascoltare la sua versione sui negoziati con la Commissione Europea per siglare i contratti di acquisto dei vaccini contro la malattia provocata dal Sars-CoV-2. Ne dà notizia via social la presidente della commissione speciale, la socialista belga Kathleen van Brempt (Vooruit, gruppo S&D). Per la presidente, la non volontà mostrata sia dalla casa farmaceutica Usa sia dalla Commissione von der Leyen di rimediare alla “mancanza di trasparenza” sui negoziati indica che non si rispetta il “ruolo del Parlamento Europeo” e getta “un’ombra della quale non si sentiva il bisogno sul successo della strategia europea sui vaccini”. La trasparenza, ricorda van Brempt, è “essenziale” per assicurare la ...