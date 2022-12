Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Putin guida auto su ponte Crimea – Video

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il presidente russo Vladimirhato un’suldi Kerch che unisce laalla. Lo scrive l’agenzia Tass, allegando undiffuso dal Cremlino, girato all’interno di un’ta da. Secondo l’agenzia stampa,ha anche ascoltato un rapporto presentato dal vice primo ministro Marat Khusnullin. Ilè stato gravemente danneggiato l’otto ottobre da un’esplosione su una delle due carreggiate per le, al passaggio di un treno carico di carburante sulla linea ferroviaria. Mosca accusa l’dell’attacco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

