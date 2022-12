Ultime Notizie – Tetto contante | Bankitalia | “Soglie più alte favoriscono evasione”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “più” per l’utilizzo dell’economia sommersa” mentre “l’uso di pagamenti elettronici permettendo il tracciamento delle operazioni ridurrebbe l’fiscale”. E’ quanto ha detto Fabrizio Balassone, capo del Servizio Struttura Economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla manovra 2023. “I limiti all’uso del, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed”, ha detto ancora Balassone. Pnrr “La piena attuazione delle riforme e investimenti del Pnrr potrà fornire un contributo determinante alla crescita economica e di ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Il capitale di ErreDue sarà costituito da azioni quotate (che avranno codice ISIN IT0005521247) e da azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione (con codice ISIN IT0005523771), queste... Ucraina ultime notizie. Esplosioni in 2 aeroporti russi, 3 morti. Da oggi embargo Ue al petrolio e ... Gli Arctic Monkeys portano il loro “The Car” anche in Europa e pure in Italia per due date una a Milano l'altra a Roma ...Le Toyota Hilux Gazoo Racing hanno vinto la Dakar 2022 e, ultime a conquistare la “vecchia” coppa del Mondo, sono le prime ad aggiudicarsi la prima edizione del Campionato del mondo Rally-Raid. Sempre ...