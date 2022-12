Ultime Notizie – Silvia Salis | tassista le nega pagamento con Pos | “La pacchia è finita”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “E’ladelle banche”. Così ungenovese, “urlando con arroganza”, ha risposto a, vicepresidente vicaria del Coni. L’ex campionessa di atletica voleva pagare la corsa con il bancomat.ha denunciato su Instagram l’accaduto mentre il governo Meloni pensa di rivedere la soglia dei 60 euro per i pagamenti con il Pos nella manovra 2023. “Genova, taxi verso aeroporto: vedo il Pos e quindi chiedo di pagare con il bancomat i 32 euro – si legge in una storia – riassume in una storia – mi dice di no. Che ora lui non è più obbligato ‘che èladelle banche’ che a lui servono i contanti. Di fronte alle mie obiezioni ha iniziato a urlare contro con arroganza”. “Ora lui può fare, finalmente, come vuole. Italia ...