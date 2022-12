Ultime Notizie – Migranti | tragedia in hotspot Lampedusa | muore neonata

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 5 dicembre 2022)nell’di. Unadi 6 mesi è morta nella struttura di contrada Imbriacola. Era sbarcata ieri pomeriggio al molo Favaloro e trasferita insieme alla mamma nel centro. Oggi la. Toccherà ai medici chiarire le cause del decesso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione