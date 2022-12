Ultime Notizie – Manovra 2023 | da tetto contante a soglia Pos | gli ‘appunti’ del premier Meloni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Difende l’operato del governo, in queste prime settimane di lavoro, lanciando una rubrica social dal titolo ‘Gli appunti di Giorgia”, primo appuntamento di una rubrica destinata a diventare un incontro fisso con i follower, che siano sostenitori o detrattori del suo esecutivo. Giorgia-giacca nera e t-shirt bianca, capelli raccolti e trucco leggero- si palesa su Facebook quasi a sorpresa, dopo un piccolo ‘antipasto’ in mattinata, con il post di una foto in cui veniva ritratto il suo quaderno d’appunti. Dai quali trae il ‘racconto’ dell’agenda di governo, dall’intervento sull’ergastolo ostativo passando dal dl anti-rave e al lavoro sulla, dal Pos aldel, intervento sul reddito di cittadinanza compreso. “Sono molto soddisfatta di quanto fatto finora”, rivendica, concedendosi una battuta ...

