Ultime Notizie – Covid Italia | Gimbe | aumentano ricoveri +11% e intensive +28%

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Continuano a crescere inei reparti ordinari,, e in terapia intensiva,mentre restano stabili i contagi. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazionenella settimana 25 novembre -1 dicembre, in particolare, nella settimana, icon sintomi sono stati 8.458 contro 7.613 e le persone ricoverate nelle terapie320 conto 250. Salgono anche i decessi, con un aumento del 9,5%, superando così quota 600, con cifre “che non si registravano da metà agosto”, spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione. “In questo contesto – dice Cartabellotta – preoccupa che, a fronte dell’aumentata circolazione virale, continuino a diminuire le somministrazioni delle quarte dosi per anziani ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Il capitale di ErreDue sarà costituito da azioni quotate (che avranno codice ISIN IT0005521247) e da azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione (con codice ISIN IT0005523771), queste... Ucraina ultime notizie. Esplosioni in 2 aeroporti russi, 3 morti. Da oggi embargo Ue al petrolio e ... "Basta dire che le donne hanno una sensibilità diversa e che questo influisce sulla produzione musicale, perché non è assolutamente così". Un'affermazione pervasa di amarezza che suona come una richie ...(Adnkronos) – Il Dipartimento della Protezione civile, nella serata di ieri, ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Stromboli dal livello giallo ad arancione e l’attivazione della fase ...