Ultime Notizie – Cina | in Italia record di stazioni ‘non ufficiali’ di polizia Pechino

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Inci sono 11diaperte da autorità locali cinesi, strutture che fanno parte di una rete di 102 centri clandestini all’estero. Sono a Roma, Milano, Bolzano, Venezia, Firenze, Prato, e in Sicilia, rende noto il Guardian, citando il risultato delle ricerche della ong spagnola Safeguards Defenders. L’, con la sua comunità di 330mila cinesi, è quindi il Paese in cuiha aperto più podi. Alle 54individuate in un precedente rapporto lo scorso settembre, con centri in Olanda, Germania e Canada per esempio, se ne sono aggiunte altre 48, undici delle quali si trovano in, altre in Croazia, Serbia e Romania. Sono 53 i ...