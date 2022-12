Ultime Notizie – Cic | valorizzare reintegro sostanza organica nel suolo con compost

(Di lunedì 5 dicembre 2022)all’interno del piano strategico della nuova Pac nazionale ildellanelmediante l’uso diderivato dal riciclo dei rifiuti organici e dei fanghi di depurazione e adottare un sistema di Carbon Credits anche per chi restituiscenel, rendendolo più sano. E l’appello ribadito dal Cic – Consorzio Italianoatori in occasione della Giornata Mondiale del(5 dicembre), celebrata con l’annuale convegno “Dalla terra alla Terra“, giunto alla sua sesta edizione e realizzato in collaborazione con la Fondazione Re Soil Foundation. Partendo dal tema del World Soil Day 2022 – “Soils, where food begins (Suoli, dove ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Esplosioni in 2 aeroporti russi, 3 morti. Da oggi embargo Ue al petrolio e ... L'attaccante leggenda dell'Iran ha espresso sostegno ai manifestanti e dubbi sulle morti di Mahsa Amini e Asra Panahi. Il regime: «Cooperazione con gruppi contro rivoluzionari» ...(Adnkronos) - L'allarme influenza australiana "E' normale che ci sia, sono oltre 2 anni che non la vediamo. Gli ultimi dati Influnet ci dicono che sta colpendo molto i bambini sotto i 5 anni, con ...