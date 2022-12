Ultime Notizie – Box office | ‘Vicini di casa’ riporta in vetta commedia italiana

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Unatorna in testa al boxnazionale. Èdi, remake della produzione spagnola Sentimental, che al primo weekend di sfruttamento in sala (1-4 dicembre) porta a casa 606.654 euro con una media di 1.319 (460 gli schermi). Al secondo posto spunta l’anteprima di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, sequel del film d’animazione del 2011 che grazie alla première di due giorni incassa 490.254 euro. È l’unico titolo family della classifica insieme a Strange World, il cartoon Disney che al suo terzo fine settimana riesce a superare quota un milione (1.045.677) piazzandosi al quarto posto con 333.679 euro. A completare il podio è un altro film d’animazione, l’anime One Piece: Red, molto atteso dai fan del genere, che ottiene 352.608 euro per un totale di ...

