Ue | l’interrogazione di Green Efa | “Di Maio non ha i titoli per uno stage | come può fare l’inviato nel Golfo?”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Luigi Diè candidato alla carica di Inviato Speciale Ue per ilPersico, ma potrebbe a fatica proporsi per svolgere un periodo dial Servizio europeo di azione esterna, il servizio diplomatico dell’Unione europeo. Se si candidasse per svolgere un tirocinio retribuito presso il servizio diplomatico, infatti, avrebbe soltanto uno dei tre requisiti richiesti per accedere allo: la cittadinanza. Mentre si troverebbe sprovvisto di certificazioni sulle lingue e lauree. A porre l’accento sulla dissonanza tra ciò che avviene nei ruoli dell’Unione sono stati Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato e Ignazio Corrao, i tre eurodeputati italiani eletti tra le file del Movimento 5 Stelle che oggi fanno parte del gruppo/Efa. I tre eurodeputati hanno presentato un’interrogazione rivolta al ...

