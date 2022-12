Ucraina ultime notizie Macron | Mantengo comunicazioni regolari con Putin Kiev al gelo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il presidente franceseha riferito che mantienecol suo omologo russoe che il suo Paese e le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere la Russia, che ha attaccato l’. In quella die in altre 4 regioni ucraine tornano da oggi i blackout programmati. La capitale è al, con temperature da -5 gradi.

Nella prima sarebbero morti o feriti, stando alle autorità locali, 300 militari russi, colpiti dalla controffensiva. Nella seconda, nelleore, i missili hanno colpito le infrastrutture ...Secondo quanto riporta il Guardian, sta circolando alle Nazioni Unite a New York in queste ore una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale sui crimini russi insta circolando alle Nazioni Unite a New York in queste ore una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga per ritenere la leadership russa responsabile dei crimini di ...Sarebbero stati almeno 17 gli avamposti ucraini che hanno subito assalti dell’esercito russo respinti da quello ucraino solo nelle ultime 24 ore in Donbass, dove secondo lo Stato maggiore delle forze ...