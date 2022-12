Ucraina | “stupro usato come arma guerra da soldati Russia” | la denuncia

Adnkronos

Kiev, 5 dic. (Adnkronos) - Il procuratore generale di Kiev Andriy Kostin ha denunciato un "drastico aumento" dell'uso della violenza sessuale da parte dei soldati russi come arma di guerra in Ucraina. Secondo quanto ha spiegato Kostin intervistato dalla tedesca Funke Media Group e dalla francese Ouest - France, le vittime sono sia donne, sia uomini. E la violenza sessuale è usata come arma di guerra.