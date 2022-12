Agenzia ANSA

sottolinea che bisogna compiere "ogni sforzo" per costruire nuove partnership e, indicando la Cina e la Russia come due Paesi che rappresentano una minaccia per un mondo multipolare, sostiene ......cui sarebbe aperto alla diplomazia con il Presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in, ... Il cancelliere tedesco Olafgiovedì (1 dicembre) ha suggerito che l'Europa dovrebbe tornare ... Ucraina: Scholz, Occidente eviti una nuova guerra fredda - Europa L'Occidente deve evitare di creare una nuova guerra fredda dividendo il mondo in blocchi: lo scrive il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un articolo di opinione pubblicato oggi sulla rivista Foreign ..."Nessuno spazio per la diplomazia finché Putin sarà al potere". La Nobel per pace russa Scherbakova: "Ingenui gli appelli alla pace. In Ucraina l'unica soluzione possibile è militare" ...