Ucraina | Papa Francesco | “Non abituiamoci all’idea della terza guerra mondiale”

CosìFrancesco nell'introduzione al libro "Un'enciclica sulla pace in", di cui il Corriere della Sera pubblica uno stralcio. "Mentre continuiamo a pregare insistentemente per la pace in ...Una crisi diplomatica è esplosa dopo i commenti delin un'intervista rilasciata alla rivista ... Se la Santa Sede si offre ancora per la mediazione e spera in una tregua natalizia in, il ...Lo scrive Papa Francesco nell’introduzione del libro “Un’enciclica sulla pace in Ucraina”, che raccoglie gli interventi di Bergoglio sul conflitto e di cui oggi il Corriere della Sera pubblica uno ...Un invito a riprendere la trattativa diplomatica per risolvere la guerra in Ucraina arriva ancora una volta da Papa Francesco nella prefazione al libro "Un'enciclica sulla pace in Ucraina". Bergoglio ...