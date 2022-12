Ucraina | la guerra infinita | le bombe al Sud e la distruzione al Nord VIDEO ESCLUSIVO

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Da Kherson a Kryvyi Rih, città natale di Volodymyr Zelensky, i russi colpiscono l’senza sosta. Il Financial Times nomina il presidente ucraino “persona dell’anno“, mentre nelle città del, come Borodyanka, Bucha e Irpin si cerca di tornare alla vita. Gli invasori hanno colpito la città di Kherson, nel sud dell’, per 46 volte in un solo giorno. Lo rende noto su Telegram Kyrylo Tymoshenko, numero due dell’ufficio presidenziale ucraino. Da parte sua Anton Gerashchenko, alto consigliere del ministero dell’Interno ucraino, ha detto che nei raid russi su Kherson ha perso la vita una donna di 65 anni. ‘”Domenica gli occupanti hanno bombardato la regione 46 volte con mortai, carri armati, artiglieria e Mlrs (lanciarazzi multiplo, ndr.). Edifici privati ??e condominiali e altri edifici sono stati distrutti“, ha detto citando ...

RaiNews

...a irrompere prepotenti in. Ma adesso, assieme al militarismo più spinto, negli istituti scolastici russi potrebbero presto fare capolino persino elementi di preparazione allada ..."Il Next generation Eu è evidente a tutti che non è più sufficiente" perché "non poteva tenere in considerazione l'impatto dellainha avuto sulle nostre economie. Bisogna fare di più oggi a livello Ue, partendo dal caro energia". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento con il festival ... Razzi russi contro impianti energetici di Zaporizhzhia. Sumy colpita 64 volte in 24 ore - La mina ferma l'avanzata a Pavlivka - La mina ferma l'avanzata a Pavlivka Hanno scatenato una guerra nel condominio, tanto da finire davanti al giudice con le accuse di minacce aggravate e danneggiamento. Una coppia di fidanzati originari dell'Ucraina, contro ...1' di lettura 05/12/2022 - ROMA (ITALPRESS) – “La guerra in Ucraina, già alla vigilia del suo inizio, ha interrogato ciascuno di noi. Perchè è arrivato l’orrore di questo conflitto insensato e ...