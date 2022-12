Ucraina | Ft | Zelensky Persona dell' anno | un Churchill dell' era social

"La Russia ha missili e più artiglieria, ma le manca qualcosa che abbiamo noi: la motivazione di lottare per la libertà". Così il presidente dell'Volodymyrnel discorso serale di ieri, spiegando che "stiamo difendendo la nostra casa, e questo ci dà la motivazione più forte. Lottiamo per la libertà, e questo moltiplica sempre ...A maggio,aveva suggerito che Macron avesse chiesto all'di fare concessioni sulla sua sovranità per aiutare Putin a salvare la faccia. Tuttavia, allora l'Eliseo aveva negato le ...Un riconoscimento alla «straordinaria dimostrazione di leadership e forza d'animo» del presidente ucraino da parte del Financial Times ...La testata ha definito il presidente ucraino persona dell’anno per la sua “straordinaria dimostrazione di leadership e forza d’animo” ...