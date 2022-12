Ucraina | allerta aerea | missili russi su gran parte Paese

I sistemi di difesa aerea di Kiev stanno "lavorando" intorno alla capitale, mentre si registra un "movimento di missili verso la regione": lo scrive su Telegram il capo dell'amministrazione ...'Lanciati oltre 100 missili da bombardieri di Mosca'. Questa mattina esplosioni in due aeroporti russi. Financial Times: Zelensky 'Persona ...“L’intelligence vuole far saltare il ponte di Crimea”. È massima allerta al Cremlino sui prossimi mesi di guerra in Ucraina.Un allarme aereo è scattato oggi nella maggior parte delle regioni ucraine, inclusa Kiev, dove si registrano attacchi missilistici russi. Lo riporta la Ukrainska Pravda, che cita varie autorità locali ...