Ucraina | 2 morti in attacchi missilistici russi sulla regione di Zaporizhzhia

... sta circolando alle Nazioni Unite a New York in queste ore una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale sui crimini russi in. Esplosioni in due aeroporti russi, almeno 3Allo stesso tempo, l'aviazioneha effettuato '18 attacchi su aree di concentrazione di personale, armamenti e attrezzature militari, nonché un attacco contro le posizioni dei sistemi ...Kiev, 5 dic. (Adnkronos) – Due persone sono state uccise e altre due ferite nella regione di Zaporizhzhia a seguito di un’ondata di attacchi missilistici russi. Lo ha scritto su Telegram Kyrylo Tymosh ...Il bilancio provvisorio degli attacchi è di tre morti accertate e sei feriti. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che si tratti di raid ucraini compiuti con droni kamikaze al fine di neutralizzare ...