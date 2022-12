Tv in lutto per la morte dell’attore Immortale grazie al grande personaggio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il mondo della recitazione è inper ladella star di Twin Peaks Al Strobel. L’attore aveva 83 anni. Sabrina Sutherland, che ha prodotto Twin Peaks e il film di David Lynch Inland Empire, ha confermato lasuo amico in un messaggio pubblicato sul suo account Facebook. Al Strobel è meglio conosciuto per aver interpretato Philip Michael Gerard – alias The One-Armed Man – nella serie originale Twin Peaks e nella serie sequel del 2017 su Showtime. “Sono triste di dover postare che Al Strobel è morto la scorsa notte. Lo amavo teneramente’, ha scritto Sutherland in un messaggio su Facebook domenica 4 aprile. Nessuna causa dellaè stata rivelata nel post. Al Strobel è meglio conosciuto per aver interpretato l’uomo con un braccio solo praticamente ...