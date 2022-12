Tutti fradici per il 3-1 della Francia ma dell’Inghilterra non parla nessuno Avanti così

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) E adesso, sotto con i mangiarane. Lo so che voi pensate che perderemo contro Kylian “Il fenomeno” Mbappé, che i Blues sono “seri candidati al titolo” (copyright un qualsiasi giornalista sportivo italiano in questi giorni) e che all’Inghilterra non crede. Meglio, sarà più bello sbronzarsi dopo averli eliminati. Poiché si è deciso che bisogna bagnarsi a ogni gol dell’attaccante del Paris Saint-Germain, e ammorbarecon le statistiche su quanti gol ha già fatto a soli 23 anni in Coppa del Mondo o i ridicoli paragoni con Haaland su chi sia il più forte dei due (grazie, uno gioca in una Nazionale di fenomeni, l’altro in quella di un paese dove vanno molto forte sulle slitte e con i suicidi e basta). Apprezzo gli orgasmi giornalistici per Mbappé solo perché per qualche ora ci hanno liberati da quelli per Messi, passato ...