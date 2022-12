Tuffi Juniores | Andrea Barnaba è oro mondiale dalle grandi altezze

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le ultime ore dei Campionati del Mondo Giovanili dia Montreal sono le più dolci per il team Italia. Il successo diè un bouquet di emozioni forti e soddisfazioni professionali. Era il 22 ottobre del 2020 quando al Centro Federale diall’interno del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” nasceva la scuoladella Federazione Italiana Nuoto. Un progetto voluto dal Presidente Paolo Barelli, in linea con l’evoluzione della disciplina deicosidetti estremi. Il primo workshop è durato quattro giorni e tra i convocati c’era, allora sedicenne e abile ...

A completare il quadro, sono arrivati il sesto posto di Simone Conte (385.05) e il nono di Valerio Mosca (379.70) dalla piattaforma nella gara vinta dall'ucraino Kirill Boliukh (476.90). Medaglie e ...Nell'altro atto conclusivo in programma, Pizzini ha concluso all'ottavo posto con 352.25 . Nelle sue rotazioni, buona l'esecuzione dell'uno e mezzo rovesciato, ma la sua serie non è stata sufficiente ...Le ultime ore dei campionati del mondo giovanili di tuffi a Montreal sono le più dolci per il team Italia. Il successo di Andrea Barnaba dalle grandi altezze è un bouquet di emozioni forti e soddisfaz ...Sale a cinque il numero di medaglie per l’Italtuffi ai Mondiali juniores in svolgimento a Montreal fino al 4 dicembre. Matteo Santoro, tesserato per MR Sport F.lli Marconi e già strepitoso primo dal m ...