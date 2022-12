Trombe d' aria | allagamenti e frane | il maltempo flagella il Mezzogiorno

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ilimperversa al Sud. Si moltiplicanod', con le situazioni più preoccupanti registrate in Puglia, Sicilia e Calabria, mentre a Ischia è stata un'altra notte ...

AGI - Agenzia Italia

Il maltempo imperversa al Sud. Si moltiplicano trombe d'aria, allagamenti e frane, con le situazioni più preoccupanti registrate in Puglia, Sicilia e Calabria, mentre a Ischia è stata un'altra notte fuori casa per gli evacuati. A Venezia, invece, ...531 sono i casi di fermo alle infrastrutture con 89 giorni di stop alle metropolitane e ai treni urbani, 387 eventi con danni generati da trombe d'aria. Le aree che soffrono di più a causa degli ...