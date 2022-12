Tre nuovi episodi di Grey’s Anatomy 18 su La7 con tensioni in ospedale | trame 5 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Torna in onda18 su La7 con trelunedì 5, in prima assoluta. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo. Si parte dall’o 18×12 dal titolo L’essenza di te, di cui vi riportiamo la sinossi: Questoo si concentra prevalentemente sulle tre sorelle, Meredith, Amelia e Maggie, al di fuori dell’e del loro lavoro. La Grey si trova in Minnesota assieme a Nick e i due decidono di trascorrere del tempo assieme lontano da tutti, Maggie a Seattle affronta una serie di questioni personali, nel frattempo, si trova in Minnesota anche Amelia in compagnia di Kai per lavoro e svago… A seguire, l’o 18×13 intitolato Mettimi alle strette: Mentre Richard riflette sulle sue ...