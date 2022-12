Transfemministi | ecologisti e violenti | gli antifa pestano un agente

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nulla è peggio dell’scismo degliscisti, diceva Pier Paolo Pasolini qualche decennio fa. Ad oggi, la frase è più attuale che mai, soprattutto dopo la manifestazione comunista andata in scena a Milano, nella giornata di ieri, dove circa 500 manifestanti hanno sfilato per le vie della città. Si definiscono “una piazzascista, transfemminista, ecologista, antirazzista, antimilitarista e internazionalista, vicino ai popoli coinvolti nei molti conflitti in corso nel mondo”, si legge sui social. E ancora: “Una piazza contro le falsità di chi invece chiede la pace, avallando però un’aggressione militare che fa strage di civili e di chi sogna il ventennio, sostenendo una società omofoba, misogina e razzista”. Insomma, è la solita manfrina sul razzismo. Dall’altra parte, qualcuno potrà pur sostenere il ventennio con assalti ...