Tragedia Rebellin | la Procura di Vicenza fissa l' autopsia per il 13 dicembre

È stata fissata per martedì 13 dicembre l'autopsia sul corpo di Davideil campione vicentino di ciclismo travolto e ucciso da un Tir pirata mercoledì 30 novembre lungo la strada Regionale 11 a Montebello (Vicenza). La Procura di Vicenza ha incaricato il medico ...: si allungano i tempi per autopsia e funerali . Morte, possibile misura cautelare per il camionista. Gli inquirenti sono fiduciosi di poter sentire già nei prossimi giorni ...I sospetti della Procura di Vicenza sono ormai concentrati su un camionista tedesco, che dovrebbe presto venire ascoltato in videoconferenza: possibile la richiesta di una superperizia per ricostruire ...Lamezia Terme - Sono passati 12 anni dal quel 5 dicembre del 2010 quando la città di Lamezia si trovò sulla ribalta nazionale per una delle giornate più buie della sua storia. Una tragedia mai dimenti ...