Traffico Roma del 05-12-2022 ore 19 | 00

(Di lunedì 5 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione cuore a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’uscita per Pomezia via Tuscolana interna si rallenta tra Cassia bis e Salaria È tra la Bufalotta e Prenestina è chiusa temporaneamente a causa della rottura delle condotte idriche via dei due punti tra via Oriolono e via Signa a Monte Mario rallentamenti in via Trionfale tra via Giuseppe Taverna è l’ospedale San Filippo Neri direzione raccordo anulare sulla tangenziale ilrallentato tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni cogefar sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale fino a Tor Cervara in via Aurelia Antica è chiuso il tratto tra via di San Pancrazio e via della Betania per un muro di cinta danneggiato dalla caduta di un albero per lo stesso motivo si è resa necessaria la chiusura di ...